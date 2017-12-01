Van'da 14 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 kilo 194 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 28 paket halinde toplam 14 kilo 194 gram eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, eroinle ilgisi olduğu tespit edilen H.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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