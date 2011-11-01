Van'da 14 Kasım'da ilk dersi sen ver



T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Kasım'da Van'da okulların açılması için seferberlik başlattı. Bu ünlülerin de katılacağı bir kampanya İlk dersi sen ver!













Van’da görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin moral motivasyonuna katkıda bulunmak ve 14 Kasım sabahı, eğitim -öğretim kurumlarının sorunsuz bir şekilde derslere başlamasını sağlamak isteyen Dinçer, “14 Kasım’da ilk dersi vermek üzere vaktiyle öğretmenlik yapmış, sanatçılarımızdan, ünlü isimlerden bazılarına ilk dersi verdirmek istiyoruz” dedi.







Sorunlarını çözmüş ilk il olsun



Enkaz altında can veren öğretmenler adeta Van depreminin sembolü haline geldi. Depremde 17 okulunu ve 65’ten fazla personelini kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı da bir taraftan ölen öğretmenlerin yakınlarını ve yaralı öğretmenleri yalnız bırakmamaya çalışıyor, diğer taraftan da Van’da eğitim- öğretimin aksamaması için geride kalan öğretmenlerin moral motivasyonunu arttıracak projeler üstünde çalışıyor. Okul sorununa geçici çözüm için yapılması gereken prefabrike okulları 14 Kasıma kadar tamamlamayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, bir yıl içinde kentin eğitim sorunlarını çözmeyi hedefliyor.







Vekillerden de destek





Radikal’in dünkü haberinde gündeme getirdiği “Van’da ilk dersi sen ver” önerisini değerlendiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Evet, kafamızdan öyle bir şey geçiyor. Vaktiyle öğretmenlik yapmış, sanatçılarımızdan, ünlü isimlerden bazılarına ilk dersi verdirmek istiyoruz. Şimdi aklımda bir isim yok ama kim gelmek isterse kapımız açık. İlk derslerden birini kendim vermek istiyorum” dedi. Öte yandan öğretmen kökenli milletvekillerinden AKP’li Fikri Işık, CHP’li Muharrem İnce ve BDP’li Mülkiye Birtane de, Milli Eğitim’den teklif gelmesi halinde seve seve ilk dersi vereceklerini söylediler.





Ölen ve yaralanan öğretmen için 10 bin lira





Ölen 65 öğretmenden 42’si yeni atandıklarından ‘stajyer’ konumundaydılar ve memur sıfatı kazanmadıkları için yakınlarına maaş bağlanamayacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Yasal düzenleme yapılabilir. İlk aşamada Milli Eğitim Vakfı, ölen öğretmenlerin aileleri ile yaralı öğretmenlere 10 bin lira destek sağlayacak” dedi. Moral destek için 14 Kasım’da ilk dersi vermek üzere sanatçı ve sporculardan oluşan bir grupla Van’a gideceklerini belirten Bakan Dinçer, ilk derslerden birini de kendisinin anlatmak istediğini söyledi.







Öğretmenler Van’dan vazgeçmiyor





10 bin 500 öğretmenin görev yaptığı kentte, öğretmenlerin bir bölümü 14 Kasım’a dek verilen tatil nedeniyle kentten ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler döndüklerinde temel sorunlarla karşılaşmasın diye başlattığı süreci 14 Kasım’a dek tamamlamaya çalışıyor. Memleketlerine giden öğretmenlerin çoğu 14 Kasım’da Van’da olacağını beyan ediyor. Sosyal Medya aracılığıyla mesaj veren atanamayan öğretmenler ayrılan 800 kadro için seve seve aday olacaklarını ifade ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de, 800 öğretmenin atamasının ilde eğitimin başlayacağı 14 Kasım’a yetişeceğini açıkladı.





Programımızı ayarlayıp geleceğiz





Yaşar Kemal: Sağlığım elverirse tabii ki giderim.

Derya Alabora: Seve seve katılırım.

Mert Fırat: Orada olmaya çalışacağım.

Feride Çetin: Tabii ki orada olmak isterim. Programı ayarlayıp geleceğim...

Ahmet Mümtaz Taylan: Şimdiye kadar duyduğum en manalı kampanya.

Çağan Irmak: Çok güzel bir kampanya, sette olmasam orada olurdum.

Burhan Öçal: Bunu bir görev sayarım ve orada olmak isterim

Mehmet Aslantuğ: New York’ta olacağım ama seyahatimi erken bitirip, gelmek isterim.

Mustafa Erdoğan: Seve seve böyle bir şeye katılırım.

Halil Ergün: Ben de gideceğim.





İşadamlarının valizi hazır





Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu: 30 tane üniversite beni bekliyor şu anda sırada. Öğrencilerden büyük ilgi var. Milli Eğitim Bakanlığı Van için de böyle bir kampanya başlatırsa, sosyal sorumluluk açısından çocuklarla ilk gün derse katılmak isterim.





Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir kampanya duyurursa seve seve giderim, bana teklif gelmese bile kendim başvurabilirim. İlk günlerinde maddi manevi her şekilde çocukların yanında olmak isterim. Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince: Memleketim olan Van için böyle bir kampanya olursa seve seve katılırım.





Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı: Böyle bir teklif gelirse prograramımızda uyarsa memnuniyetle kabul ederim. Biz zaten Van’a halen ciddi bir giyim yardımı yapıyoruz. Yatırım yaptığımız ve bölgeye istihdam sağladığımız bir yer Van. Seve seve bu kampanyada yer alırım.

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk: Çok heyecan verici ve çok güzel düşünülmüş bir girişim. Geçirdiğim kaza nedeniyle kolum alçıda, şu anda nekahat dönemindeyim. Sağlığım elverir ve doktorlarım da izin verirse koşa koşa gitmek isterim.

Tanju Çolak ve Hasan Şaş: İmkân olursa seve seve gideriz.







Yasa çalışması





Mağdurların lehine düzenleme yapılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik: Türk ve Kürt ırkçılarına, leş kargalarına rağmen Van’da kardeşlik ortaya konuldu. Van’daki depremde hayatını kaybeden ancak, asaletini almamış, sosyal güvencesi bulunmayan öğretmenlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından bir çalışma yapılıyor.





Sadece öğretmenlerle ilgili değil, diğer hayatını kaybedenlerle ilgili de vatandaşların lehine olacak çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki işsizliğin giderilmesi için 3 bin kişilik istihdam da 5 bin kişiye çıkartılacak. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili de, “Defalarca yanıt verdi. Başbakan en kısa zamanda olması gereken cevabı yine verecektir” dedi.







Enkazda hüzünlü manzara





Depremde ek binası yerle bir olan Alaköy Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okulu’nda dün hüzünlü bir manzara vardı. Laboratuvar, resim ve spor malzemeleri ile kütüphanenin yer aldığı ek binanın enkazı kaldırıldı. İş makineleri ara verdiğinde enkaza koşan çocuklar malzemeleri yıkıntı arasından kurtarmaya çalıştı. Malzemeler öğretmenlerin açtığı kampanyalarla okula sağlanmıştı. Malzemelerin okula gelişi sırasında öğrencilerin büyük sevinç yaşadığını anlatan Okul Müdür Yardımcısı Serkan Demirel, “Bu görüntüler, çok üzücü” dedi.







Bir yardım kazası





Kırgızistan’dan yardım getiren uçağın kanadı, aynı amaçla gelip Erzurum Havalimanı’nda apronda park pozisyonunda bekleyen Gürcistan uçağının kokpit ön camına çarptı. Zarar gören Gürcü uçağının kokpiti brandalarla kapatıldı.









