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Van'da 129 kaçak ve 5 organizatör yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş, Saray ve Tuşba ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 129 kaçak yakalandı

07 Nisan 2018 18:22

VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş, Saray ve Tuşba ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 129 kaçak yakalandı. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli organizatör de gözaltına alındı. 
Gevaş İlcesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında, yurda yasa dışı yollarla giren 47 Afganistan, 4 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu toplam 54 kaçağı yakaladı. Merkez Tuşba İlçesi Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 51, Saray İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de 19 Afganistan uyruklu kaçağı yol kontrolleri sırasında gözaltına aldı. Kaçaklara organizatörlük yaptıkları belirtilen 5 kişi de yakalandı.
Toplam 129 kaçak işlemlerini ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl  Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne  bağlı Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. 

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