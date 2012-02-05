Van'da 117 bin kişi konteynere yerleştirildi

T24 - Van Valisi Münir Karaloğlu, ''Şimdiye kadar 117 bin vatandaşımızı konteynerlere yerleştirdik. Konteyner kentlerin şu an yüzde 85'i dolu'' dedi.





Vali Karaloğlu, depremden sonra vatandaşların geçici barınması için Van ve Erçiş'te kurulan 34 konteyner kenti, helikopterle havadan inceledi.





Karaloğlu, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarına rağmen konteyner kent kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.





Geçici barınma için Van'a toplam 28 bin 500 konteyner kurulacağını ifade eden Karaloğlu, şimdiye kadar 26 bin konteynerin kente ulaştığını söyledi.





Vali Karaloğlu, Van'da 29, Erciş'te 5 olmak üzere 34 konteyner kent oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:





''Hasar tespit raporlarına göre, evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan vatandaşları konteynerlere yerleştiriyoruz. Şimdiye kadar 117 bin vatandaşımızı konteynerlere yerleştirdik. Konteyner kentlerin şimdilik yüzde 85'i dolu. Kurma işlemi ve altyapısı tamamlandıkça vatandaşları yerleştiriyoruz. Bu sayı her geçen gün artıyor. Çadırlarda kalan evleri yıkık ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızı, ağır kış şartlarından kurtararak konteynerlere taşımak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''





