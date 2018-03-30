Van'da 109 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı TIR\'da 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karoyulu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları TIR\'da arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada TIR\'ın kapılarına gizlenmiş 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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