Van'da 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 103 kilo 434 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Van'dan batı illerine uyuşturucu götürüleceği ihbarını değerlendiren Gaziantep ve Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Ö. yönetimindeki 65 HD 715 plakalı kamyonu Van çıkışında durdurdu.



Küçük baş hayvan yüklü kamyonda yapılan aramada, 103 kilo 434 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Necip Ö. ile yanındaki Sabri K, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Necip Ö, tutuklanırken, Sabri K, serbest bırakıldı.





