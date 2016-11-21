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Yaşam

Van'da 10 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Van Valiliği: Her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi yasaklanmıştır

21 Kasım 2016 13:06

Van'da, gösteri ve yürüyüşlerin 10 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

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