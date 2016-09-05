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Yaşam

Van'da 1 kilo eroinle uçağa binmek isteyen kişi yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, tutuklandı

05 Eylül 2016 15:58

Van'da çoraplarının içine gizlediği bir kilogram eroinle uçağa binmek isteyen kişi tutuklandı.

NTV'nin haberine göre, Van Ferit Havalimanı güvenlik görevlileri, Van-Adana seferini yapan uçağa binmek üzere kontrol noktasından geçen V.A'nın şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

Görevlilerce durdurularak üst araması gerçekleştirilen şüphelinin çoraplarının içine saklanmış şeffaf poşetler içinde bir kilogram eroin bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan V.A, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, tutuklandı.

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