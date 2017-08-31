Van'da 1 ay boyunca her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı

Van'da yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan duyuruda, OHAL kapsamında getirilen eylem yasağının gerekçesi "huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak" olarak gösterildi.

Duyuruda, "İl sınırları içinde, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 01.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.