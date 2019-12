Vancouver'da vize skandalı

Vancouver Uluslararası Film Festivali'ne "3 Women" adlı filmi ile katılan İranlı Yönetmen Manijeh Hikmet, Sweet Food City adlı filmi ile katılan Çinli Yönetmen Gao Wendong, Perfect Life isimli filmi ile katılan ve 10 bin dolarlık En İyi Serbest Hikaye Ödülü kazanan Emily Tang; Survival Song adlı filmi ile katılan ve Kanada'ya ailesi ile birlikte gelmek isteyen Çinli Yönetmen Yu Guangyi, The "Thank You" Girls adlı filmi ile katılan Filipinli Yönetmen Charliebebs Gohetia başvuruda bulundukları Kanada elçiliklerinden vize alamadı.



Olay, festival için Vancouver'a gelen yönetmen ve sanatçılar arasında şaşkınlığa yol açtı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Vancouver Uluslararası Film Festivali Direktörü Alan Franey, "Bu, Kanada makamlarının aldığı bir karar. Vize talebinde bulunanlarla ilgili ellerinde farklı belge ve bilgiler bulunduğunu belirttiler.



Bizim bununla ilgili yapabileceğimiz birşey yok. Sadece, seneye daha dikkatli davranıp, daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.



Franey, görüştükleri yetkililerin, vize verilmeyen kişilerle ilgili bilgilerin açıklanmasının yakışık almayacağını ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.