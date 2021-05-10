Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda bir kişi vurularak öldürüldü

T24 Dış Haberler

Kanada'nın Vancouver Havalimanı'na düzenlenen bir silahlı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, saldırının pazar günü yerel saat ile 15.00 sularında dış hatlar terminali önünde meydana geldiğini belirtti.

Cinayet soruşturma ekibinden Frank Jang, "28 yaşında bir adam vuruldu. Yaraları sebebiyle hayatını kaybetti" dedi. Jang, "Saldırganı polis tanıyor. Bu saldırının bölgedeki çete şiddetiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Polis, olaydan sonra içinde 2 kişiyle bir SUV'nin olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Bahsi geçen otomobil, olay yerinden 17 mil uzakta yanarken vuruldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.