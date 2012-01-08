-Van'a yeni müze yapılacak VAN (A.A) - 08.01.2012 - Van'daki depremde hasar gören Van Müzesi ve tarihi camilerde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Tarih içinde de yer seçimi yanlışlıkları yapıldığı gözüküyor. Yani kale ve yamaçlardaki yapılar sağlam, ama düz alandaki, ova alandaki yapılar da ciddi sarsıntılar olmuş. Bunların hepsi tabii bir ders'' dedi. İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Günay, Van Müzesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı. Depremde hasar gören tarihi eserleri inceleyen Bakan Günay, daha sonra Van Kalesi'nin arkasındaki tarihi Hüsrevpaşa ve Kayaçelebi camilerini ziyaret etti. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Günay, ilk Van depreminde tarihi yapılarda önemli bir hasar olmadığını ancak ikinci deprem ve sonrasındaki sarsıntıların ciddi tahribatlara yol açtığını bildirdi. Diğer tarihi yapılarda olduğu gibi Van Müzesi'nin de ikinci depremde hasar gördüğünü bildiren Günay, orta camekanlı bölümde bir tehlike olduğu gerekçesiyle talimatı doğrultusunda boşaltıldığını söyledi. Teknik ekibin verdiği bilgiye göre, duvar bağlantılarında çatlamalar olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti: ''Bu konuda da üniversitelerden raporlar bekliyoruz. Arkadaşlar, makul bir düzenlemeyle kullanılabileceğini söylüyor. Eğer müzenin devamı mümkün ise müzeyi bir süre kapalı tutarak objelerimizi bir süre muhafaza ederek hasarları gidermeye çalışacağız. Zaten Van'a yeni bir müze yaptırma çalışmalarımız var. Kale çevresinde olan bir arazi var. Bu araziyle ilgili belediyenin yapması gereken bir imar düzenlemesi var. Biz de zemin etüdüne yeniden baktırıyoruz. Hesaplarımızı bir daha gözden geçiriyoruz. Yapacağımız yeni müzenin de yüz yıllarca, bin yıllarca sapasağlam kalması lazım. Bu konudaki teknik raporlar tamamlandığı zaman bu yaz içerisinde yeni müzenin temelini atmış olacağız.''