-Van'a yardımın maliyeti 664 milyon lira ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugüne kadar Van Depremi için acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere, gönderilen insani yardım malzemelerinin toplam maliyetinin 664 milyon TL olduğunu bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan AFAD açıklamasında, depremzedelerin kışı sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, bugüne kadar 33 bin 463 depremzedenin deprem bölgesinden nakledilerek kamu tesislerine yerleştirildiği, ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılandığı, kendi imkanları ile çeşitli illere giden depremzede vatandaşların ilgili valiliklere müracaatı sonucu, barınma hizmeti verilenlerle birlikte bu rakamın 45 bini aştığı bildirildi. AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: ''Bugüne kadar Van Depremi için, acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere, gönderilen insani yardım malzemelerinin toplam maliyeti 664 milyon TL'dir. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için Van Valiliği, bakanlıklar, sosyal tesislere yerleştirilenler için ilgili valiliklere, üniversite ve diğer kurumlara AFAD ve Başbakanlık kaynaklarından toplam 113 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan yardım kampanyaları kapsamında; Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay yardım hesaplarında toplam 302 milyon 400 bin TL nakdi yardım toplanmıştır.''