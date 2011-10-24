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Yaşam

Van'a İnternet Erişim Merkezi İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 02:40

-Van'a İnternet Erişim Merkezi İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - TTNET, Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından internet erişimi konusunda kesintisiz destek sağlamak üzere ''İnternet Erişim Merkezi'' kuracak.  TTNET'ten yapılan yazılı açıklamada, TTNET'in depremin ardından bölgede uzmanların da görev yapacağı bir internet erişim merkezi kurmaya hazırlandığı belirtilerek, deprem bölgesinde bulunan ''WiFi'' noktalarından 3 ay bedava internet hizmeti sunacağı bildirildi. TTNET'in Van ve ilçelerinde faturasını ödeyemeyen abonelerinin hatlarını bu ay ve gelecek ay kapatmayacağı ve borcundan dolayı kapalı olan hatları da hizmete açacağı belirtildi. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz da açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm halka baş sağlığı dileğinde bulunarak, Van halkına iletişim konusunda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

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