Van'a ekonomik yardım seferberliği

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle ilin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, depremin ardından Van'da sigorta ödemelerinin 2 hafta içerisinde başlayacağını söyledi. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Van'da depremden zarar gören esnaf-sanatkara KOSGEB'den yardım yapılacağını söyledi.



Şimşek, yaptığı açıklamada, depremde zarar görenlerin acısını paylaştıklarını ve devlet olarak her türlü desteği vereceklerini ve yanlarında olduklarını hissettireceklerini vurguladı.



Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Şimşek, depremin Türk Milleti'ni derinden üzdüğünü belirterek, can kaybının artmaması temennisinde bulundu.



Şimşek, Van'da mücbir sebep haliyle ilgili şunları kaydetti: ''Bakanlığımızca 23 Ekim 2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketi mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş ve Van İlinin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.



Söz konusu mücbir sebep halinin 23 Ekim 2011 tarihinde başladığı kabul edilmiştir. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih ise depremin etkilerinin ne kadar süreceği bilinemediğinden ileride Bakanlığımızca belirlenecektir.



Buna göre, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm beyannameler ile bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar, mücbir sebep halinin başladığı 23 Ekim 2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride belirlenecek bir tarihe kadar; ikmalen, re;sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep ilan olunan tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmıştır.''

DASK ödemeleri 2 hafta içinde başlıyor



DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, depremin ardından Van'da sigorta ödemelerinin 2 hafta içerisinde başlayacağını söyledi.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, depremin ardından Van'da sigorta ödemelerinin 2 hafta içerisinde başlayacağını belirterek, Van'da poliçe sahiplerinin yüzde 50'sine ödeme yapılmasının beklenebileceğini bildirdi.



Selamet Yazıcı, Van'daki 84 bin konuttan 7 bin 318'inin sigortalı olduğunu, bunun da yüzde 9 sigortalılığa tekabül ettiğini, rakamın oldukça düşük kaldığını ifade ederek, Van'ın, yüzde 15 olan Doğu Anadolu Bölgesi ortalama sigortalılık oranından epey geride olduğunu söyledi.



Erciş'te bin 303, Edremit'te ise bin 145 poliçe bulunduğunu bildiren Yazıcı, ''Edremit'te konut sayısı daha az olmasına karşın sigortalılık oranı enteresan bir şekilde yüksek. Erciş'te yüzde 9 olan sigortalılık oranı Edremit'te yüzde 39'a ulaşıyor. Bu, oradaki (Edremit) yeni yapılaşmadan kaynaklanıyor'' dedi.



Van'da sigortalılık oranının düşük olmasının nedenlerinin başında, ''sigorta bilincinin daha zayıf kalması'', ''gelir durumunun biraz daha düşük olması'', ''tapu ve konut kredileri alırken gerçekleştirdikleri sigortalılık kontrollerinin, Van'da konut kredisi ve tapu alım-satım işlemlerinin daha az olması nedeniyle daha az yapılmasının'' geldiğini belirten Yazıcı, sigorta ödemelerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:



''Simav örneğini vereyim; Simav'da bin 530 poliçemiz vardı, onların 778'ine ödeme yaptık, yani yüzde 50 gibi bir rakam. O ödediğimiz rakam da hepsi tam hasar değil. Simav depremi için ödediğimiz rakam 6,5 milyon lira. Burada da benzer bir şey beklenebilir, yani Simav gibi yüzde 50'ye isabet etse, 3 bin 500 poliçe eder.



Arkadaşlarımız bugün incelemeye gidecekler, hafta içerisinde de eksperlerimizi yollayacağız. Van depremi için 2 hafta içerisinde ön ödemelere başlayacağız. Hafif hasarları 2 hafta içerisinde ödeyeceğiz, bir ay içerisinde de diğer ödemeleri yapacağız.''

'Maalesef hep erteliyoruz, ihmal ediyoruz'



Deprem olan illerde bir süre sonra sigortalılık oranının arttığını gördüklerini ifade eden Yazıcı, ''Simav'da bu artış yüzde 130 oldu. Türkiye genelinde ise sigortalılıkta yılın ilk 9 ayıda yüzde 10 artış yaşandı. Bunun birkaç puanının Simav'dan olduğunu düşünüyoruz. Bu depremle birlikte yıl sonunda yüzde 13-14'e çıkar'' dedi.



Türkiye'de şu anda 3 milyon 570 bin konutun sigortalı olduğunu hatırlatan Yazıcı, ''Bu konutların ortalamasına baktığımız zaman 100 lira. Ortalama 63 bin lira ise teminat vermişiz. Konut tipine ve yapısına bağlı olarak 150 bin liraya kadar verebiliyoruz. Bu 100 lirayı taksitlendirmek de mümkün. Herhangi bir banka şubesi ya da 17 bin sigorta acentesinden bu sigortayı yaptırmak da mümkün. Maalesef hep erteliyoruz, ihmal ediyoruz'' diye konuştu.



Selamet Yazıcı, DASK olarak çok yoğun tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini de söyledi.

Depremzede esnafa destek verilecek



Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Van'da depremden zarar gören esnaf-sanatkara KOSGEB'den yardım yapılacağını söyledi.



Van'daki depremde zarar gören esnafa destek verilecek.



Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB vasıtasıyla yürütülen afetlerden zarar gören işletmelerle ilgili programa, Van ilinin de dahil edileceğini bildirdi.



Ergün, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen, Hilton Oteli'ndeki, ''Yatırımların Odağında Türkiye: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi'' konulu uluslararası seminerde yaptığı konuşmada, Van bölgesinde deprem nedeniyle zarar gören esnaf, sanatkar ve yatırımcılar olduğunu belirtti. Bunlarla ilgili KOSGEB vasıtasıyla yürütülen doğal afetten zarar görenlere verilecek destek kredisi programına Van'ın da dahil edileceğini kaydeden Ergün, Van'daki esnaf ve işletmelerin hızlı bir şekilde bu KOSGEB desteğinden yararlandırılacağını söyledi.



Bakan Ergün, ''Van'da depremden zarar gören işletmelerin en kısa zamanda organize edilebilmeleri için kendilerine KOSGEB vasıtasıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim'' dedi.



Sadece Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değil, diğer bakanlıklarla birlikte deprem bölgesine kapsamlı bir destek çalışmasının yürütüleceğini de belirten Ergün, ''Ortaya çıkan tabloya göre, Bakanlar Kurulumuz da her türlü ekonomik destek programını uygulamaya alacak'' diye konuştu.



