-Van'a 800 öğretmen atandı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Van'daki depremin ardından okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 800 öğretmenin atamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Van'daki okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 2011 yılında kullanma izni bulunan ve 2011 yılında ataması yapılıp, göreve başlamayanların yerine atanmak üzere 800 öğretmen kadrosuna 2011 Ağustos ayında ''Tercih Dışı Atanmak İstiyorum'' tercihinde bulunan öğretmenler arasından 800 öğretmen atandı. Atama, KPSS 10 puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda kura ile yapıldı. Puan üstünlüğüne göre görev yerleri belirlenen adaylar görev yerlerini MEB'in ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. Ataması yapılan adaylar 14 Kasım 2011 tarihinde yeni görev yerlerinde göreve başlayacak. Bu tarihte göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek. Depremden dolayı verilen 800 kontenjanın, alanlar bazında dağılımı ise şöyle: ''Beden Eğitimi 35, Bilişim Teknolojileri 15, Biyoloji 9, Coğrafya 8, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 22, Felsefe 9, Fen ve Teknoloji 26, Fizik 6, Görsel Sanatlar/Resim 11, İ.H.L Meslek Dersleri 2, İlköğretim Matematik Öğretmeni 26, İngilizce 66, Kimya/Kimya Teknolojisi 4, Matematik 23, Müzik 19, Okul Öncesi 166, Rehber Öğretmen 7, Sınıf 248, Sosyal Bilgiler 22, Tarih 2, Türk Dili ve Edebiyat 19, Türkçe 20, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni 30''