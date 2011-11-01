T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'a 800 öğretmen atanacak ANKARA (A.A)

01 Kasım 2011 17:47

-Van'a 800 öğretmen atanacak ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, Van'daki depremin ardından okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 800 öğretmen atamasını 2 Kasım 2011 tarihinde yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'daki deprem nedeniyle bu ildeki okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 2011 yılında kullanma izni bulunan ve 2011 yılında ataması yapılıp göreve başlamayanların yerine atanmak üzere 800 öğretmen kadrosuna, 2011 Ağustos ayında ''Tercih Dışı Atanmak İstiyorum'' tercihinde bulunan öğretmenler arasında, KPSS 10 puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda kurayla 2 Kasım 2011 Çarşamba günü öğretmen ataması yapılacak. Puan üstünlüğüne göre görev yerleri belirlenen adaylar, görev yerlerini Bakanlığın ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek.  Ataması yapılan adayların 14 Kasım 2011 tarihinde yeni görev yerlerinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu tarihte göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24