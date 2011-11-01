-Van'a 800 öğretmen atanacak ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, Van'daki depremin ardından okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 800 öğretmen atamasını 2 Kasım 2011 tarihinde yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'daki deprem nedeniyle bu ildeki okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 2011 yılında kullanma izni bulunan ve 2011 yılında ataması yapılıp göreve başlamayanların yerine atanmak üzere 800 öğretmen kadrosuna, 2011 Ağustos ayında ''Tercih Dışı Atanmak İstiyorum'' tercihinde bulunan öğretmenler arasında, KPSS 10 puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda kurayla 2 Kasım 2011 Çarşamba günü öğretmen ataması yapılacak. Puan üstünlüğüne göre görev yerleri belirlenen adaylar, görev yerlerini Bakanlığın ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. Ataması yapılan adayların 14 Kasım 2011 tarihinde yeni görev yerlerinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu tarihte göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.