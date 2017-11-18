Van YYÜ Senatosu, NATO skandalını kınadı

VAN, (DHA) - VAN\'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu\'ndan NATO\'daki skandala kınama geldi. Senato tarafından yapılan açıklamada, \"Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan\'a yapılan çirkin hareketleri bu manada kabul etmemiz mümkün değildir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak NANO\'daki skandalı kınıyoruz\" denildi.

YYÜ, NATO\'daki skandalla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın döneminde başlatılan \'Büyük Türkiye Tasavvuru\'nun, birçok kesimi büyük ölçüde rahatsız etmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle devam edildi:

\"NATO\'nun Norveç\'teki Trident Javelin Tatbikatı\'nda Atatürk’ün düşman liderler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da düşmanla iş birliği içinde gösterildiği skandal, bunun tipik örneklerinden bir diğeridir. Ülkemiz ne zaman güçlü bir lider önderliğinde ayağa kalkmaya başlasa, milli ve manevi değerlere sarılıp dünyayı kucaklamak istese bu durum bazı çevreleri rahatsız etmekte ve bize karşı akıl almaz çirkin teşebbüslere girişilmektedir. Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele ile ilgili başlattığı bağımsızlık hareketi nasıl hâlâ hazmedilemiyorsa bugün de köleliği kabul etmeyen ve tam bağımsızlık şiarıyla hareket eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleri de tasvip edilmemektedir. Bu tür davranışların ardında kuşkusuz büyük Türkiye korkusunun önemli bir etkisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugün Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan çirkin hareketleri bu manada kabul etmemiz mümkün değildir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak NATO’daki skandalı kınıyoruz. Bilim dünyası olarak bugün Cumhurbaşkanımıza yapılan bu tür çirkin hareketlerin yarın çocuklarımıza da yapılmaması için büyük Türkiye idealiyle beraber milli ve manevi değerleri önceleyeceğimizi, tam bağımsızlık şiarıyla hareket edeceğimizi ilan etmek istiyoruz.\"