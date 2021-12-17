Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde geçmişi olan yedi isim, Ahi Evran Üniversitesi’nin yönetim kurulundu

Akademideki kadrolaşmanın bir örneği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yaşandı. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya 1989’dan itibaren Van YYÜ’de çeşitli tarih aralıklarında öğrenci ya da akademisyen olan 12 kişinin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde bir araya geldiği ortaya çıktı. Bu isimlerin 7'sinin de yönetim kademesinde yer alması dikkati çekti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, bir dönem YYÜ’de bulunan, halihazırda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi olan isimler ve bilgileri YÖK’ün sistemine göre şöyle:

- “Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: Van YYÜ’de 1994-2003 arasında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’te Ahi Evran Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

- Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil: YYÜ’de 1998-2016 arasında tıpta uzmanlığını tamamladı, yüksek lisansını yaptı, doçent ve ardından profesör oldu. Karakaya’nın rektör olarak atanmasının ardından 2016’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya: 1989-2020 arasında Van YYÜ’de yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, ardından profesör oldu. 2020’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay: 1994-1997 ve 2000-2002 arasında YYÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’te Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde dekanlık görevine başladı.

- İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin İpek: 1993-2004 arasında YYÜ’de akademik eğitimini sürdürdü. 2016’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Özata: 1996-1998 arasında YYÜ’de yüksek lisansını yaptı. 2017’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kara: 1993-2000 arasında YYÜ’de yüksek lisansını ve doktorasını yaptı, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2020’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

Öte yandan, üniversite senatosunda, bu isimlerin dışında daha önce Van YYÜ’de bulunmuş beş isim daha görev yapıyor.