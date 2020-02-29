Van Yüzüncü Yıl Rektörlüğü'nden mevlit: İl ve ülkemizden belalar uzaklaşsın diye daha önce de kurban kesilmişti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından İdlib, Başkale depremi ve Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen mevlide rektör, rektör yardımcısı, üniversite senato üyeleri ve il müftüsü de katıldı.

Duaların ardından bir konuşma yapan Rektör Hamdullah Şevli, Van'da meydana gelen deprem ve çığ faciasından söz ederek üniversite senatosundaki hocaların daha önce "il ve ülkeden belalar uzaklaşsın diye kurban kestiğini" söyledi.

İdlib'de Suriye güçlerinin saldırısına da değinen Rektör Şevli, "Maalesef İdlib’te 33 mehmetçiğimiz, hain bir hava saldırısında şehit oldular. Biz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabır celil niyaz ediyoruz. İnşallah dileğimiz ülkemizde ve ilimizde bir daha acılar yaşanmasın. Allah daha büyük felaketlerden ülkemizi muhafaza etsin" diye konuştu.