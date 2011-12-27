Van yine sallandı!

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, saat 21.18'de, merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Beydağı köyü olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 5.0 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.



Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, saat 18.47'de, merkez üssü Van'ın Merkez ilçesine bağlı Alaköy olan, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki sarsıntının 2.5 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.







