Van yine istenmeyen görüntülere sahne oldu

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Depremin hemen ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından Van’a gönderilen bir TIR dolusu malzemeyi Altıntepe Mahallesi’ne, bugün, öğlen saatlerinde götüren görevliler, iddiaya göre, bıçaklı bir kişi tarafından girişte tehdit edildi. Malzemeleri, önceden belirlenen adreslere götüreceğini söyleyen görevliler, yaklaşık 200 kişilik kalabalığın TIR kasasındaki eşyalara hücum etmesiyle zor anlar yaşadı.TIR’ın kasasındaki brandayı açan çoluk, çocuk, kadın, erkek onlarca kişi, içeri girdi. İçerisinde giyim, yiyecek ve giyecek bulunan malzemeleri birbirlerine kaptırmamak için birbirleriyle mücadele eden kalabalık izdihama yolaçtı. TIR’daki malzemeleri araçlarına koyup götürenler de olurken, bazı vatandaşlar da, üzerlerine oturup diğer kişilerin almasını engelledi.Malzemeleri dağıtmakla görevli olan, ancak kalabalığın akın etmesiyle şaşkına dönen Yılmaz Güney, "Hiçbir zaman başımıza bu olay gelmedi. Böyle bir yardım olmaz. Biz evleri, zarar görenleri tespit ediyorduk. Tek tek evlerine gidip yardım malzemelerini veriyorduk. Ama bu sefer TIR’ı götür dediler. Kim verdi bu kararı bilmiyorum. Böyle bir rezillik yaşandı" dedi.Yaşanan arbedeye tanık olan ve tepki gösteren mahalle sakinlerinden bazıları, "Bu talanı yapanın ihtiyacı yok. Bunlar Vanlı olamaz. Adımızı kirletmesinler. Ayıptır ayıp"dedi.