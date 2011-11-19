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Yaşam

Van yerel basınına destek GAZİANTEP (A.A)

19 Kasım 2011 14:58

-Van yerel basınına destek GAZİANTEP (A.A) - 19.11.2011 - Van'daki depremde binası zarar gören Van Haberci Gazetesi, Gaziantep'te ücretsiz basıldı. Gaziantep Telgraf Web Ofset Baskı Tesisleri Pazarlama Müdürü Behzat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrasında Van'da halkı bilgilendirmeye çalışan mahalli gazetelerin de büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Van'daki Van Haberci Gazetesi'ne destek olmak istediklerini ve depremden sonra gazetelerini ücretsiz bastıklarını ifade eden Karaca, ''Gazete sahibi Murat Çurku, bayramdan sonra bana ulaşıp gazetesini bastırmak istediğini, Van'da gazetelerin çıkmadığını söyledi. Biz de elimizden geleni yapacağımızı, kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik. Van Haberci Gazetesi'ni ücretsiz bastık. Kendilerinden baskı ücreti almayacağız. Gazeteye, dizgi konusunda da yardımcı olduk'' dedi. Karaca, kendilerinden destek isteyen Van Haberci Gazetesi'nin bundan sonraki sayısını da ücretsiz basacaklarını vurguladı. Haftalık çıkan siyasi, güncel 8 sayfalık Van Haberci Gazetesi'nden 1000 adet bastıklarını ifade eden Karaca, gazetenin fiyatının 50 kuruş olduğunu kaydetti. Gazetenin sahibi Murat Çurku ise depremin kendilerini çok etkilediğini, ancak Van'ın ayağa kalkması için basına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu düşünce doğrultusunda Gaziantep'teki Telgraf Web Ofset Baskı Tesisleri Pazarlama Müdürü Karaca'yı arayarak destek istediklerini belirten Çurku, ''Sağolsunlar bize her türlü kolaylığı gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Çurku, deprem dolayısıyla gazetelerinin ve matbaalarının büyük hasar gördüğünü dile getirdi.

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