T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van ve Şemdinli'de mayınlı saldırı; 12 asker yaralı

Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

14 Ekim 2016 12:37

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın geçtiği sırada yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker yaralandı.  Van Başkale'de de, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saldırı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. PKK'lıların önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri araç geçerken inflak ettirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van'da sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı. 

Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

HakkariŞemdinlimayınlı tuzak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24