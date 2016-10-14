Van ve Şemdinli'de mayınlı saldırı; 12 asker yaralı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın geçtiği sırada yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Van Başkale'de de, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saldırı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. PKK'lıların önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri araç geçerken inflak ettirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van'da sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı.



Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.