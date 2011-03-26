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Politika

VAN VE HAKKARİ'DE OTURMA EYLEMİ VAN (A.A)

26 Mart 2011 16:06

-VAN VE HAKKARİ'DE OTURMA EYLEMİ  VAN (A.A) - 26.03.2011 - BDP ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altındaki oturma eylemleri, Van ve Hakkari'de başladı.   Van'da Beşyol mevkisine gelen grupların başlattığı oturma eylemine, BDP Van Milletvekilleri Özdal Üçer ile Fatma Kurtulan, Belediye Başkanı Bekir Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Semira Varlı ve BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş de katıldı.   Saat 16.00'da sona erecek oturma eylemi için Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hakkari Belediye Başkanlığı önünde saat 16.00'ya kadar devam edecek oturma eylemine ise BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP İl Başkanı Orhan Koparan ve sivil toplum örgütleri katıldı. 

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