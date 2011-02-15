-VAN VE ANTALYA'DA ''ÖCALAN'' GERGİNLİĞİ VAN (A.A) - 15.02.2011 - Van'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden grup, polise taşla saldırdı. BDP İl Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan ile BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in de bulunduğu grup, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek Cumhuriyet Caddesi'ndeki Fakiyi Teyran Parkına kadar yürüdü. Burada yapılan açıklamanın ardından Beşyol mevkisindeki Valilik binasına yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Polisin uyarısı üzerine kalabalık parti binasına döndü. Belediye Başkanı Kaya ile milletvekili Kurtulan ve parti yöneticilerinin il binasına girmesiyle dağılan grup, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alan polise ve iş yerlerine taşla saldırdı. Polisin biber gazı kullanarak dağıttığı grup, Cumhuriyet Caddesi'nde yeniden bir araya geldi. Caddede güvenlik önlemi alan polis araçlarının önünde oturma eylemi yapan grubun bekleyişi devam ediyor. -5 YARALI- Öte yandan, Bahçıvan Mahallesi ile Dumlupınar İlköğretim Okulu çevresinde toplanan gruplar, çevreye taşla saldırdı. Bahçıvan Mahallesi'ndeki olaylarda göstericiler arasında bulunan bir kişi polise ses bombası atmak isterken cismin elinde patlaması sonucu yaralandı. Dumlupınar İlköğretim Okulu yakınlarında da ellerinde maytap patlayan 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaylarda şimdiye kadar 5 göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi. -ANTALYA'DA OPERASYON- Antalya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek izinsiz gösteri yaptığı iddia edilen 11 kişi, gözaltına alındı. Güneş Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olaylarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek izinsiz gösteri yapan, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdığı iddia edilen 2'si kadın 11 kişi gözaltına aldı. Yaşları 15 ile 25 arasında değişen M.O, M.M, Ç.D, N.Y, A.S, F.G, E.Y, K.R, R.Y, H.A, E.Y'nin sorgularının sürdüğü öğrenildi.