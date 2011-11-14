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Van Valisi'nden acil çağrı VAN (A.A)

14 Kasım 2011 16:10

-Van Valisi'nden acil çağrı VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, ilde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 7.2 büyüklüğündeki birinci depremden daha yıkıcı olduğunu belirterek, kamuoyunun duyarlılığının devam etmesi gerektiğini söyledi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Van Valisi Karaloğlu'nu, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ndeki makamında ziyaret etti. Karaloğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ''Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, 7.2 büyüklüğündeki birinci depremden daha büyük hasar meydana getirdi. Van'da iki kamu binasının haricinde hiçbir kamu binası kullanılamıyor. Şehir adeta hayalet bir kente dönüşmüş durumda. Halen yardıma büyük ihtiyacımız var. Kamuoyunda duyarlılık düştü. İkinci Van depreminin yıkıcılığı tam anlaşılamadı. Van'da gıda ve giyim takviyesine de ihtiyacımız var. Kamuoyundan yardım bekliyoruz'' dedi.

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