Van Valisi Zorluoğlu: Huzur ortamına herkes sahip çıkmalı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentte sağlanan huzur ortamına tüm Vanlıların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte Gevdan aşireti lideri Mehmet Aslan\'ın Hacıbekir Mahallesi\'ndeki evinde verdiği yemeğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Daha önce sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen ilçedeki mahallede incelemelerde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Zorluoğlu, kentte sağlanan huzur ortamına bütün Vanlıların sahip çıkması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bir yerde huzur yoksa, vatandaş orada geleceğini güvenli bir şekilde göremiyorsa, orada yatırım da yapılmaz. Hatta olan yatırım başka yerlere gidiyor. Van\'da, geçmişte bu durumu çok yaşadık. Van\'da son birkaç yıldır artan huzura herkesin sahip çıkması lazım. Sağlanan bu huzur ortamı daha iyi bir noktada. Bunun sürekli hale getirilmesi gerekir. Burada güvenlik kuvvetlerimizin üzerine düşen görev ne ise gayretle yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın da sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması lazım. Huzur ortamı geldikten sonra Van\'da ne oldu? Ben son 1 yılına şahidim. Sizler daha eskisini de biliyorsunuz. Sağlanan huzur ortamı ile Van ilimiz hareketlendi. Geçtiğimiz yıl Van\'ın caddeleri, sokakları, deniz kenarları cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar gece geç saatlere kadar caddelerde alışveriş yaptı. Yerli, yabancı turist Van\'a akın etti. Geçen sene sadece İran\'dan 500 binin üzerinde turistimizi ağırladık.\"

Van\'ın Türkiye\'nin en yaşanılabilir 10 şehrinden birine aday bir il olduğunu dikkat çeken Vali Zorluoğlu, \"Beraber çalışacağız ve bu şehrin kazandığı ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehirde, şu an bir umut var. Şehir, ileriye doğru bir adım attı. Bu adımları artıracağız. Bu sayede Van çok daha kalkınmış bir şehir haline gelecek. Avantajlarımız var. Coğrafi ve doğal güzellik açısından, tarihi eserler bakımından çok zengin bir şehir. Turizm bizim çok önemli bir gelişme. Tarım ve hayvancılık bakımından özellikle küçükbaş hayvancılık bakımından adeta Allah\'ın lütufta bulunduğu bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla, güvenlik kuvvetlerimizle istişare ettik, yayları ve meraları serbest bıraktık. Van\'da şu anda yasaklanmış yayla, mera yok. Sadece özel güvenlik bölgesi olan birkaç alan var o kadar. Hayvancılık buranın ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Turizm, hayvancılık, sanayi yatırımları ve devletin yeni yapacağı yatırımlarla bu şehir Türkiye\'de ilk 10\'a girmeye aday bir şehirdir. Terörün bütünüyle ortadan kaldırılması halinde bu bahsettiğimiz şeyler çok güzel hedeflerdir\" diye konuştu.



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