Van Valisi: Yeni karakol yapılmıyor; 10 yılda 15 karakol kapandı

Elite World Otel'de düzenlenen jandarma ve poliste 'Vatandaş Memnuniyet Projesi'nin tanıtım toplantısına Van Valisi Münir Karaloğlu, Van Eminyet Müdürü Ümit Yurdakul, İl Jandarma Komutanı Albay Nurettin Alkan, müdür yardımcıları amirler ve personel katıldı. Vatandaş ile güvenlik güçleri arasında telefon görüşmelerinin de dinletildiği toplantıda başarılı olan güvenlik güçlerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, son günlerde tartışma konusu olan yeni karakolların yapımı ve karakolların yenilenmesi konusunda açıklamalar yaptı. Vali Karaloğlu, komuoyuna yansıyanın aksine yeni karakollar yapılmadığını, mevcut karakolların yenilendiğini söyledi. Geçtiğimiz 10 yılda 15 karakolun kapatıldığını belirtti. Karakolların kamu hizmeti verdiğini söyleyen Vali Karaoğlu, 'Bütün kamu kurumlarının yenilendiği gibi kamu hizmeti verdiğimiz bu karakolları niye yenilemeyilim?' diye sordu.

Vali'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni karakol yapılmıyor

'Biliyorsunuz son günlerde bu yenilenen karakollarla ilgili bir tartışma var. Çözüm sürecindeyiz, niye bu karakollar yenileniyor. Niye bu karakolların yenilenmesi durdurulmuyor? Değerli arkadaşlar 2003 ile 2013 arasında Van İl Jandarma sorumluluk bölgesinde tam 15 karakolu kapattık. Son 10 yılda 15 karakol kapatılmıştır. 2013 yılında yani 1 ocak ile 30 haziran arasında 7 jandarma karakolunu kapatmışız. Şimdi bunların isimlerini okuyacağım vatandaş duyduğunuda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 2013'de Bardakçı Karakolu, Bahçesaray'da Paşaköy Karakolu, Gevaş'ta Töreli Karakolu, Özalp'ta Hacı Ali Karakolu, Aşağı Balkıçlı, Muradiye'de Gönderme Karakolu, Gürpınar'da ise Zernek Karakollarını kapatmışız. Değerli arkadaşlar bir yeni karakollar yapılmıyor. Mevcut karakolları yeniliyoruz. Bunları kapatırken de mevcut karakollarıda yeniliyoruz.'

Devletin imkanı arttıkça kamu hizmeti veren binalar yenilenir

'Devletin imkanı artıkça kamu hizmeti sunduğumuz mekanları yeniliyoruz. Bakın adliyemizi yeniledik, hükümet konağımızı, hastanelerimizi, postanelerimizi okullarımızı yeniliyoruz. Bunları yeniledik. Kamu hizmeti sunduğumuz jandarma karakollarımızı, polis merkezlerimizi niye yenilemeyelim. Devletin imkanı ve gücü varsa kamuya hizmet sunduğumuz, vatandaşa hizmet sunduğumuz karakollarmızı ve polis merkezlerimizi niye yenilemeyelim. Başka bir nokta, bizim karakollarımız aynı zamanda vatan evlatları Mehmetçiğimizin orda barığındığı yerlerdir. İmkanlar dahilinde onların yaşam kaliteleri artırılmalıdır. Biz de bunu yapıyoruz.'

Bu karakollarda vatan evlatları kalıyor, daha iyi koşullarda barınmasınlar mı?

Yeniden karakol yapılmadığını belirten Vali Karaloğlu, karakolların yenilendiğini niteliklerinin artırıldığını yaşam koşullarının iyileştirildiğini söyledi. Bunu yapmaya mecbur olduklarını belirten Vali Karaloğlu, 'Bu karakollarda yine bu vatanın evlatları gelip kalıyorlar. Şırnaklısı da Rizelisi de Edirnelisi de gelip kalıyor. Bu karakolları yenilemeyelim mi, niteliklerini geliştirmeyelim mi? Arkadaşlar bu konuyu doğru yerden tartışmak lazım. Diğer bir nokta terör bitse de biz vatandaşa güvenli hizmeti vermeye devam edeceğiz. Biz yine vatandaşın can güvenliğini, mal güvenliğini, ırzını, namusunu korumakla görevliyiz. Hem niteliği yüksek jandarma karakollarına, hem de polis merkezlerine ihtiyaç var' diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Biz terör bitti diye çözüm sürecindeyiz diye zehir tacirleriyle mücadele etmeyecek miyiz? Terör bitti diye uyuşturucu baronları ile mücadele etmeyecek miyiz arkadaşlar? Onların gençliğimizi zehirlemelerine Avrupa gençliğini zehirlemelerine göz mü yumacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Rize'de karakol yok mu? Yozgat'ta yok mu? Onlarda yenileniyor. Onlarında nitelikleri artırılıyor. Nasıl her yerde polis merkezleri adliye, binaları, postanaler okullar yenilendiği gibi yine kamu hizmeti sunduğumuz jandarma karakollarıda polis merkezleri de yenileniyor ve yenilenmeye devam edecek. Devletin gücü ve ekonomik oranında.'