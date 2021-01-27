Van Valisi Emin Bilmez’den eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Van Valisi Bilmez, “Berhan Şimşek'in televizyon programında kullandığı ve hakarete vardığını belirttiği ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını” söyledi.

Bu ifadeleri şiddetle kınadığını belirten Vali Bilmez, "Bizler aşkla, şevkle devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimşek'in kullandığı ifadeler yakışıksız ve bizleri üzmüştür. Bundan dolayı yasal haklarımızı kullanarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.

Ne olmuştu?

Şimşek’in Habertürk’te katıldığı canlı yayında dile getirdiği, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” sözleri tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? Ak parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız” diyerek tepki göstermişti.

CHP'li Şimşek de, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun konuk olduğu Şimdiki Zaman programında İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirmiş, burada yaptığı konuşmasında, 13 kez ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.