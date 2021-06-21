Van Valisi: Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte şu ana kadar birinci ve ikinci doz olarak sayının 277 bin olduğunu belirterek, "Aşı yapıyoruz ama istediğimiz orana ulaşamadık. Herkes aşı olmalı. Bugün itibarıyla birinci ve ikinci doz olarak yapılan aşı sayımız 277 bin civarında" açıklamasını yaptı.

Van Valisi Bilmez başkanlığında Aşı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcı Ömer Faruk Canpolat, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Valilik Ali Paşa Salonu'ndan katılırken, ilçe kaymakamları ise çevrim içi bağlandı.

Vali Bilmez, normalleşme için aşının önemine dikkat çekerek, aşının gündemin ilk maddeleri arasında yer aldığını söyledi. Bilmez, "Aşı yapıyoruz ama istediğimiz orana ulaşamadık. Herkes aşı olmalı. Bugün itibarıyla birinci ve ikinci doz olarak yapılan aşı sayımız 277 bin civarında. Sağlık ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Birçok yerde mobil ekipler, çadırlar kuruldu. Aile sağlık merkezlerimiz, hastanelerimiz aşı yapıyor. Gerekirse vatandaşlarımızın ayağına kadar gideceğiz. Hedefimiz günlük 15 bin doz aşı yapmak. Bu konuda ilçe kaymakamları, muhtarlar, imamlara büyük görev düşüyor. Sağlık ekiplerine destek verilmeli ve onlar motive edilmeli. Aşıda yaş sınırlaması 30’a düştü. 30 yaş üstü tüm vatandaşlarımız mutlaka aşı yaptırmalı. Hep birlikte mücadele ederek bu salgından kurtulabiliriz" dedi. (DHA)