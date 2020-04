Van’da 13 mültecinin donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 13 mültecinin donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Van Valiliği, bölgeye gitmek için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Van’ın İran sınırında Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi’nde 13 mültecinin donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Yaşamını yitirenlerin 10’unun Afganistan vatandaşı 3’ünün de Kobanêli olduğu belirtildi. İHD’ye başvuran bir aile, sınırı geçenlerden 3'ünün kendi yakınları olduğunu ve 13 kişiden perşembe gününden bu yana haber alınamadığını söyledi. Aynı bilgi köy muhtarlığına da gelirken, jandarmaya da ihbar yapıldı. Van Valiliği, "Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" dedi.

İHD: Bir an önce söylenen yere ulaşılması gerekiyor

Olay yerine gideceklerini söyleyen İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Başkanı Murat Melet, "Bize bir Kobanêli aile ulaştı. 3 kişinin Kobanêli olduğunu toplamda 13 kişinin olduğunu söyledi. Bu bilgi iddia tabi ki. Daha netleşen bir durum yok. Oradaki insanların donduğunu, tipi altında kar altında kaldığına dair aileye bilgi vermişler. Ailede bize ulaştı. Bu konuyla ilgili seslerini duyuramadıklarını belirterek bizden yardım talep ettiler. Bizim de köy muhtarı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Onlar da aynı ihbarı almış. Dünden beri yoğun bir kar yağışı var. Bu şartlarda tespit çok zor. Sonuç ne olursa olsun orada insanlar var. Çok geç olmadan bu insanların cansız bedenine ulaşmadan bir an önce söylenen yere ulaşılması gerekiyor. Bu insanların canlı ya da cansız bedenlerine ulaşılmasını umut ediyoruz" dedi.

"Yetkililerce de biliniyor ama önlem alınmıyor"

Evrensel’e konuşan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, donma tehlikesiyle Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan başka göçmen ve mültecilerin olduğunun bilgisini verdi. Van’da yaşananların her yıl tekrar eden bir süreç olduğunu belirten Kaçan, şunları söyledi: "Geçen yıl baromuz bu konuda bir rapor yayımladı. Bu konuda hem kamuoyunun dikkatini çekmek ve hem de yetkililerin belirli noktalarda önlem alması, en azından sığınma prosedürlerini erişim konusunda kolaylıklar sağlanması yönünde bir rapor yayımladık ama her sene kendini tekrar eden bir süreç var maalesef. Yani baharla beraber bu süreç daha da çok artacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle bu ölüm vakaları hep aynı noktada oluyor. Bu noktada göçmen ve mültecilerin geçiş yaptığı noktaların aslında yetkililerce de biliniyor ama önlem alınmıyor. Çünkü gözlemlerimiz özellikle Başkale ve Çaldıran ilçe sınırları içinden girildiği yönünde. Ve ölümlerinde neredeyse tamamı bu bölgelerde. Buna rağmen her sene buralarda önlem alınmaması bir çok insan geçişte ya yollarını kaybediyorlar ya da iklim koşullarına uygun kıyafetlerinin olmaması nedeniyle bu şekilde hayatlarını kaybediyorlar."

HDP: İnsanlığın utancı olarak hatırlanacaktır

HDP tarafından yayımlanan yazılı açıklamada "13 mültecinin Çaldıran’da donarak yaşamını yitirmesi önceki trajediler gibi insanlığın utancı olarak hatırlanacaktır. Çaresiz insanları dağlarda ölüme sürükleyen, karayollarında, göllerde, denizlerde katleden insan tacirlerinin devletten ya da devlet imkanlarını kullanan kişilerden destek almaksızın bu kadar pervasızca şebekeler oluşturması mümkün değildir. Bu insanların yaşamlarını kaybetmelerinde İran ve Türkiye hükümetlerinin sorumluluğu birincildir" denildi.