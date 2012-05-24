Van soruşturmasında 16 asker serbest

Van’da 3 yıl önce 2 PKK ile 1 sivilin öldürüldüğü operasyonla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin İl Jandarma Komutanı emekli Albay V. H.İ dışındaki tüm 16 muvazzaf askerler serbest kaldı.

Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğullukaynak Köyü yakınlarında 3 yıl önce yapılan operasyonda 2 PKK’lı ile saklandıkları evde rehin aldıkları 1 genç öldürüldü. Operasyona katılan bir askerin, PKK’lılar ile rehin aldıkları kişinin infaz edildiğini ileri sürerek yaptığı ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Erciş’te Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevkedilen dönemin Van İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay V. H. İ ile muvazzaf askerler dönemin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı H. B, Üstteğmen M. Ç, Astsubay Başçavuş K. T, Jandarma Özel Harekat timinde görevli uzman çavuşlar İ. T, H. K, Ü.D, H. E, M. K, A. K, A. A, M. P, M. K, H. Ç, H. G, M. M. ve Ö. S. ’kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Van’ın Erciş İlçesi’nde 2 gün önce çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Emekli Albay V.H.İ dışındaki tüm muvazzaf askerler avuktaların bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ’kaçma ihtimalleri bulunmaması ve delillerin toplanması gerekçe’ gösterilerek serbebt bırakıldı.