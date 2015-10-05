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Spor

Van Persie'nin yedek kulübesi protestosu devam ediyor; bu kez gollere sevinmedi

Fenerbahçe'de Fernandao Akhisar maçında 2 gole imza attı

05 Ekim 2015 10:52

Yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlığı daha önce açıkça dile getiren Robin van Persie, Akhisar maçında da ilk 11'e giremedi. Hollandalı yıldız, formayı kaptırdığı Fernandao'nun golleri sonrası dikkat çeken tavırlar sergiledi.

Fenerbahçe'de son zamanların en çok tartışılan konusu "Fernandao mu Van Persie mi?" Teknik Direktör Pereira'nın son dönemde Farnandao'yu daha fazla tercih etmesi ve Van Persie gibi bir yıldızın kulübede oturtulması bir çok tartışmayı beraberinde getiriyor.

Portekizli hoca, Celtic ile oynanan son maça yedek başlayan ama 40. dakikada oyuna girip 2 gol birden atan Fernandao'ya Akhisar maçında ilk 11'de şans verdi. Fernandao böylece Bursaspor ve Beşiktaş maçlarına yedek başlayıp, sonradan girdiği oyunda goller atan Van Persie'den formayı geri almış oldu.

Ve Fernandao, Akhisar maçında attığı 2 golle takımını 2-0 öne geçirip yıldızlaştı. Fernandao'nun özellikle golü sonrası Fenerbahçe yedek kulübesinin hali ise dikkat çekiciydi. Yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlığı daha önce açık bir şekilde dile getiren Van Persie, diğer yedekler golü alkışlarken yerinde oturmayı tercih etti.

Fernandao'nun attığı 2. golde ise Van Persie bu kez tek bir tane de olsa takım arkadaşına alkış tuttu.

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