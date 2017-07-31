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Spor

Van Persie'nin menajerinden transfer açıklaması!

Yıldız futbolcunun adı Feyenoord ile anılıyordu

31 Temmuz 2017 16:53

Hollanda Ligi'nin son şampiyonu Feyenoord'un ilgilendiği bilinen Fenerbahçeli forvet Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vos, Hollandalı yıldızın gelecek sezonda da Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.

Geçen sezon Hollanda Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon için de önemli planları olan Feyenoord, van Persie'yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Hollandalı'nın sarı-lacivertlilerde aldığı maaş ve kulübün istediği bonservis ücreti, Hollanda ekibini transferden vazgeçirdi.

Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Kees Vos da, Robin van Persie’nin gelecek sezonda Fenerbahçe’de kalacağını belirterek, “Yeni teknik direktörü, kampın başından bu yana Robin için çok olumlu düşünüyor ve onu bırakmak istemiyor. Bu nedenle başka bir kulübe transferi söz konusu değil. Son haftalarda bazı söylentiler çıktı. Feyenoord, kadrodaki boşluğu Robin’le doldurmak istiyordu. Ancak şu anda bu durum mümkün görünmüyor” diye konuştu.

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