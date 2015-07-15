Van Persie ilk antremanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı Van Persie, kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde, 45 dakika süren bir antrenman yaparak, Fenerbahçe’deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Robin Van Persie bu akşam ise yeniden Şükrü Saracoğlu Stadı’na geçerek takımını Dnipro ile oynayacağı özel maçı izleyecek. Pereıra’nın bir sürpriz yaparak Van Persie’yi de maç kadrosuna alabileceği ancak yedek oturtması bekleniyor.

Yıldız futbolcu öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

