T24 LogoT24 Logo
Spor

Van Persie ilk antremanına çıktı

Yıldız futbolcu öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

15 Temmuz 2015 22:40

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı Van Persiekondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde, 45 dakika süren bir antrenman yaparak, Fenerbahçe’deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Robin Van Persie bu akşam ise yeniden Şükrü Saracoğlu Stadı’na geçerek takımını Dnipro ile oynayacağı özel maçı izleyecek. Pereıra’nın bir sürpriz yaparak Van Persie’yi de maç kadrosuna alabileceği ancak yedek oturtması bekleniyor.

Yıldız futbolcu öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
 

ETİKETLER

persieyıldızoyuncufenerbahçehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24