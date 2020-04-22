Van Persie, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı: İnatçı davrandım

Hollandalı futbolcu Robin Van Persie, dönemin Manchester United teknik direktörü Louis van Gaal'in kendisine yaptığı muamelenin Fenerbahçe'ye transferine ön ayak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski forveti, İstanbul'a geliş sürecini İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya anlattı.

Van Persie, "Van Gaal döneminde Man Utd'da 11'e 11 idman maçlarına bile katılmama izin verilmez, bana bir top verir ve kendim çalışmamı söylerlerdi. Bu durum kariyerimi etkiledi ve daha sonra bir anlaşma yaparak Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'ye transfer olmadan çevremdeki insanlarla konuşsaydım çok daha iyi olurdu ama bu konuda çok inatçı davrandım." ifadelerini kullandı.

Robin Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 83 maça çıktı ve 36 gol kaydetti.