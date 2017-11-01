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Spor

Van Niekerk ‘Rugby’ kurbanı

Güney Afrikalı atlet, ülkesinde düzenlenen rugby maçında sakatlandı

01 Kasım 2017 14:32

Atletizm dünyasının Usain Bolt'tan sonraki yıldızı olarak gösterilen Wayde van Niekerk rugby oynarken geçirdiği sakatlık yüzünden pistlerden 6 ay kadar uzak kalacak.

Michael Johnson'ın uzun yıllardır kırılamayan rekorunu tarihe gömerek Rio 2016'da 400 metre olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Wayde van Niekerk talihsiz bir sakatlığın kurbanı oldu.

Geçtiğimiz hafta evlenen Güney Afrikalı atlet, ülkesinde düzenlenen rugby maçında geçirdiği sakatlığın ardından girdiği kontroller sonrası 25 yaşındaki sporcunun menisküsünde yırtık saptandığı ve ön çapraz bağlarındaki zedelenme sebebiyle 6 ay pistlerden uzak kalacağı açıklandı.

Önceki gece başarılı bir ameliyat geçiren dünya rekortmeni atlet, 2018 yılında atletizm takvimindeki en önemli organizasyonlardan olan Commonwealth Oyunları'nı sakatlığı nedeniyle kaçıracak.

Ağustos ayında düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalyayı kazanan van Niekerk, 200 metre finalinde tarihi bir başarıya imza atan milli atlet Raml Guliyev'in ardında finiş çizgisini geçip gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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