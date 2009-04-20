'Van Minüt' film oluyor

Erdoğan'a 'Pala Tayyip' şarkısı - VİDEO

Erkeklere savaş açan bir kadın

Binnur Kaya başrolde oynayacak

Habertürk’te yer alan bilgiye göre Uğur, Van Minüt (one minute) adlı filminde Recep İvedik, Issız Adam ve Muro'yu ti'ye alacak.Hemşo ve Eve Dönüş gibi filmlerin yönetmeni Ömer Uğur, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki ‘Van Minüt’ çıkışını film yapacak.Film, Başbakan’ın Davos Zirvesi’ndeki çıkışının görüntüleriyle başlayacak. Erdoğan’ın ‘Van Minüt’ünden etkilenen ünlü olamamış bir kadın oyuncu, sinemadaki erkek egemenliğine isyan edip ‘Van Minüt!’ diye bağırarak Şahan Gök bakar, Cemal Hünal ve Mustafa Üstündağ’a karşı savaş ilan edecek ve olaylar böylece gelişecek.Recep İvedik, Issız Adam, Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine gibi filmleri ti’ye alacak olan ‘Van Minüt’ün başrolünde Binnur Kaya oynayacak. Van Minüt’te İvedik’li sahnelerde Şahan Gökbakar’a benzerliğiyle dikkatçeken ve Kocaeli’de çaycılık yapan Hakan Özbektemur yer alacak.Filmin yapımcısı Hayri Aslan bugünlerde Issız Adam’daki Cemal Hünal ve Muro’daki Mustafa Üstündağ’ı canlandıracak oyuncuyu arıyor. Film ekimde gösterime girecek.