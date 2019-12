-Van milletvekilleri yaşadıkları depremi anlattı VAN (A.A) - 17.11.2011 - Vanlı milletvekilleri, depremin ardından bölgeden ayrılmayarak günlerini vatandaşlarla birlikte geçiriyor. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Çaldıran'da 1976 yılında yaşanan depremde babasını ve kardeşini kaybettiğini belirterek, ''Çaldıran depreminde tek katlı bir kerpiç evde 3,5 ay kardeşi enkazda kalan bir insan olarak burada Erciş'te 3,5 günde kurtarma ekiplerinin 209 insanı canlı çıkarmış olması her türlü iftiharı yaşamama sebep oldu'' dedi. AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, her enkaz başına gittiklerinde ayrı bir deprem yaşadıklarını anlattı. Bir enkazın başında, anne ve babanın öldüğünü, iki kardeşin de orada diğer kardeşlerinin çıkmasını dua ederek beklediklerini gördüğünü anlatan Kayatürk, ''Ben de akrabalarımı kaybettim. Benim hiç unutamayacağım bir şey; eşi ve 5 oğlundan 2'sini depremde kaybeden, İzzet Göldaş adlı vatandaşın söyledikleriydi. Göldaş, 'Allah beni seviyor ki oğullarımın çoğunu bana bıraktı, azını götürdü' diyordu'' dedi. Kendisinin de deprem travması yaşadığını ifade eden Kayatürk, şöyle devam etti: ''1976 depreminde hem babamı, hem de kardeşimi kaybettim. Kardeşim 3,5 ay kadar toprak altında kaldı. Depremde yaşadıklarımız zor şeylerdi. Eğer kendinizi o insanların yerine koyabiliyorsanız, o zaman yükünüz daha çok artıyor. Öyle atmosferler yaşadım ki şu anda anlatırken bile zorlanıyorum. İnsanların 'Çocuğum 3 gündür enkazda, gelin kurtarın' dediğini biliyorum. Kurtarma ekipleri harikalar yarattı. Çaldıran depreminde tek katlı bir kerpiç evde 3,5 ay kardeşi kalan bir insan olarak burada Erciş'te 3,5 günde kurtarma ekiplerinin 209 insanı canlı çıkarmış olması her türlü iftiharı yaşamama sebep oldu.'' AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi de depreme Erciş'te yakalandığını söyledi. Depremde büyük bir gürültü koptuğunu, sonrasında her taraftan büyük toz bulutlarının kalktığını belirten Çiftçi, ''İnsan ilk etapta ne yapacağını bilemiyor. Aklıma askeri birlikleri aramak geldi. Çünkü geçmişte yaşadığım Erzincan, Erciş depremlerinde askeri birlikleri görmüştüm. Sağ olsunlar hemen şehir merkezine yardıma koştular'' dedi. Enkazlara profesyonelce müdahale edildiğini dile getiren Çiftçi, birçok akrabasının sağ çıkarılsa da 9 yakınının hayatını kaybettiğini belirtti. AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici de yeğeninin düğünü için Van'a gelmek üzere hazırlanırken depremi haber aldığını söyledi. 18 yaş altı 188 çocuğun yetim kaldığını ifade eden Bilici, ''Bunlardan bir kısmı annesini, bir kısmı babasını, bazıları da anne-babasını depremde kaybetti. Bu çocuklara kesinlikle yardımcı olacağız. Bunların yaşam şartlarını iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız'' diye konuştu. AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan da depremden sonraki ilk 48 saat hiç uyumadıklarını söyledi.