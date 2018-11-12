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Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 muvazzafa gözaltı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf, 1'i ihraç 1'i de istifa etmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

12 Kasım 2018 15:44

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6\'sı muvazzaf, 1\'i ihraç 1\'i de istifa etmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6\'sı gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için de operasyon devam ediyor.  
Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturuma kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerini kullandığı gerekçesiyle Van merkezli Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir\'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6\'sı muvazzaf, 1\'i ihraç ile 1\'i istifa eden personelle ilgi gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

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