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Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2017 13:50

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli Diyarbakır ve Mardin\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı olarak 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"28 Aralık 2017 günü, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Suriye-Irak Çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik olarak Van Merkezli Diyarbakır ve Mardin İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Van\'da 13 , Diyarbakır\'da 8 ve Mardin\'de 1 kişi olmak üzere 22 şüpheli  yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir.\"

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