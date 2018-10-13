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Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 15 tutuklama

VAN,(DHA) - VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı

13 Ekim 2018 12:26

VAN,(DHA) - VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15\'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3\'ünün muhtar olduğu belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya\'da geçen Salı günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15\'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3\'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

 

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