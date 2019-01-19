Van merkezli 6 ilde kaçak sigara ve tütün operasyonu: 40 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli olarak 6 ilde polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11\'i mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında yapılan 17 operasyonda, 560 bin 250 paket kaçak sigara ve 1 ton 754 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek\' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, geçen 15 Ocak\'ta gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda Van merkezde 34, İstanbul\'da 1, Hakkari\'de 2, Adana\'da 1, Ağrı\'da 1 ve Batman\'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 21\'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5\'i savcılıkta, 3\'ü de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11\'i ise mahkemece tutuklandı.