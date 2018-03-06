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Van merkezli 10 ilde  terör operasyonu: 31 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 10 ilde jandarma ve polisin düzenlediği terör operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı

06 Mart 2018 21:00

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 10 ilde jandarma ve polisin düzenlediği terör operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise silah, mühimmat, dijital meteryaller ve propaganda içerikli kitaplar ele geçirildi.
Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, diğer illerin kolluk birimleriyle müşterek olarak Van merkezli 10 ilde düzenlediği \'terör\' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada,\"Van İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 06.03.2018 günü diğer illerin kolluk birimleriyle müşterek olarak, Van merkezli  Kocaeli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkâri, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır illerinde  \'Şehit Jandarma Er Kazım Dayanır\' operasyonu icra edilmiştir.31 şüphelinin gözaltına alındığı terör operasyonu sonucunda; 1’i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 74 kurusıkı tabanca fişeği, 2 fotoğraf makinası, 26 cep telefonu, 21 sim kart, 68 CD, propaganda içerikli 31 kitap, 1 bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, 1 harddisk ve 6 hafıza kartı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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