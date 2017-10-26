Van Kitap Fuarı'nı 1 haftada 65 bin kişi ziyaret etti

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarını, 1 haftada 65 bin kişi ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen kitap fuarında, 100 yayın evinden onbinlerce kitap yer alıyor. Van ve çevre illerden gelenlEr, kitap fuarına büyük ilgi gösteriyor. Geçen hafta Van\'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından açılışı yapılan kitap fuarını, 1 haftada 65 bin kişi ziyaret etti. Eylül Fuarcılık Organizasyonu Genel Koordinatörü Remzi Çayır, 29 Ekim tarihine kadar kitapseverlere açık kalacak olan kitap fuarını, 150 bin kişiyi ziyaret edilmesini beklediklerini söyledi. Çayır, şöyle dedi:

\"Van’ın ilk kapsamlı kitap fuarını biz düzenliyoruz. Türkiye’nin en gözde 100 yayınevi burada. Van kitap fuarı, gerçekten dopdolu bir fuar. Şu ana kadar 65 bin ziyaretçi geldi. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu kültür fuarından çok memnun. Yayınevi yetkilileri de, satışlardan oldukça memnun. Aynı zamanda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün desteğiyle de öğrenciler fuara geliyor. Buradaki kitaplardan istifade ediyor. İnşallah bu fuar geleneksel hale gelir. Biz de bundan sonraki yıllarda bunu daha kapsamlı hale getireceğiz.\"

Van’da böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Yarin \"Bugün bütün kitapseverler olarak bu fuardayız. İnanılmaz bir yer. Çok iyi yayınevleri stant açmış. Fiyatlar gayet iyi ve ulaşamadığım bir çok kitabı satın alma imkanı buldum. Fuarı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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