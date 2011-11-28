-Van kaya zeminler üzerinde şekillenecek VAN (A.A) - 28.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Çevre yolu kullanmak suretiyle, Van'ın gelişme aksını kullanmak suretiyle konutlarımızı yayacağız, yeni bir şehir kuracağız'' dedi. Bakan Bayraktar, Van Valiliği Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ''Biz çok net bilimsel verilere dayanarak, zemin etütlerine dayanarak kaya zeminler üzerinde ve dağ yamaçlarında Van'ımızı yeniden şekillendirmek ve ovalarımızı serbest bırakma noktasında bir adım atmak durumundayız. Bunu da inşallah bu vesileyle çok güzel yapmak, Van'ı rahat ettirmek, tarihten gelen misyonunu da korumak suretiyle yeni bir Van'ı kurmak için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Çok ince eleyip sık dokuyoruz'' diye konuştu. Gerek Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile gerekse ihtiyaç duyulan diğer üniversitelerden de yardım almak suretiyle bilimsel verilerek dayanarak çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bayraktar, ''Hem harita alımlarını, hem bu mera tespitlerini, hem zemin etütlerini, hem bundan sonra imar planlarını, uygulama imar planlarını ve kentsel tasarımları da yapmak suretiyle neye ihtiyaç varsa o bölgelerde onları yapıp bitireceğiz'' dedi. Van merkezde modern hayatın gereksinimi için ne yapılacaksa köylere de onun yapılacağını kaydeden Bayraktar, köyleri de çok modern bir hale getirmek için çaba göstereceklerini belirtti. Bayraktar, ''Bir taraftan Erciş'in merkezinde de aynı şekilde yeni modern bir yerleşim birimi kuracağız. Erciş'in de 84 köyü var, bu köyleri de tek tek elden geçiriyoruz. İhaleleri yapmak suretiyle bu şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki sene ağustos ayından itibaren etap etap, peyderpey konutları da teslim etmeye başlayacağız'' diye konuştu.