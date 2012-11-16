Van'daki aile katliamına 128 yıl hapis

Van'ın Erciş ilçesinde 2 yıl önce anne ve 4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Recep Cingöz, 128 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlçeye bağlı Çelebibağı beldesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, anne Saide Aslan ile çocukları Sinan (18), Pınar (14), Fatma (7) ve Mevlüt Aslan'ın (4), 9 Kasım 2010 tarihinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Davanın tutuklu sanığı Recep Cingöz adliyeye getirildiği esnada, maktül Saide Aslan'ın çocukları Murat ve Emrah Aslan, Cingöz'e bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellenen girişimin ardından Emrah ve Murat Aslan ile babaları Burhan Aslan gözaltına alındı.

Cingöz'ün, geniş güvenlik önlemi altında mahkeme salonuna götürülmesiyle duruşmaya geçildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından sanık ve sanık avukatına son kez söz hakkı veren mahkeme heyeti, Cingöz'ü, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğunun belgelendiği gerekçesiyle 128 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 bin 400 lira para cezasına çaptırdı.

'5 kez ağırlaştırılmış müebbet'

Maktullerin avukatı Baran Bilici, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı temyize gideceklerini belirterek, "Biz sanığın yaşının net olarak çıkmadığı kanaatindeyiz. Suça sürüklenen çocuğun yaşının, suçu işlediği zaman 18 yaşından büyük olduğunu temyiz dilekçemizde belirterek karara itiraz edeceğiz. Verilen ceza kanaatimizce 5 kez ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı'' diye konuştu.