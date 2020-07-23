Van kahvaltısına Coğrafi Tescil Belgesi verildi

Van’da kentin kültürünü yansıtan Van kahvaltısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Van'a özgü otlu peynirin ardından kahvaltısına da 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi. Van'a özgü 20 farklı üründen oluşan kahvaltı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yaklaşık 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) müracaatta bulundu.

YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın bu yöndeki çalışmaları sonuç aldı, kahvaltısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Eski Rektör Prof. Dr. Battal, konuyla ilgili, "Rektörlük görevim esnasında başvurusunu yaptığımız ve sıkı bir şekilde takip ettiğim Van kahvaltısı coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bu süreçte bize her türlü kolaylığı tanıyan ve yardım eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof.Dr Habip Asan'a her zaman bize destek olan Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve süreci aksatmadan yürümesini sağlayan Rektör arkadaşım Prof.Dr Hamdullah Şevli'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Van için çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Prof.Dr. Battal, "Prof.Dr. Elvan Ocak'ın sunduğu Van Gül reçeli de coğrafi işaret almıştır. Van'ımız için hayırlı olsun. Çok mutluyum. Ayrıca Van kahvaltısının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında katkıları olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Coğrafi Tescil Belgesi nedir?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.





