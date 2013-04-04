Van Kadın Derneği'ne kapatma davası

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile 10 dernek hakkında açılan kapatma davası bugün başlıyor. Kapatılmak istenen dernekler arasında Van Kadın Derneği (VAKAD) de var.

Radikal Gazetesi'nden Enis Tayman'ın haberine göre, Van Başsavcılığı bir süre önce kentte faaliyet gösteren 10 dernek hakkında kapatma davası açılması için dosya hazırladı. KCK bağlantılı oldukları iddiasıyla kapatılması istenen dernekler arasında kadın sorunları konusunda aktif çalışmalarıyla bilinen Van Kadın Derneği (VAKAD) de yer aldı.

Ancak savcılığa göre ‘deprem dönemindeki faaliyetleriyle halkın PKK’ya sempatisini arttırmaya çalışan’ VAKAD, aynı davanamede PKK/KCK yapılanması içinde adı verilen dernekler arasında geçmedi. Çalışma notları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve depremzedelerin telefon listelerinden oluşturulan deliller dışında yine davanamede yer alan üç gizli tanık ifadesinde VAKAD’a ilişkin bir ibare bulunamadı. Dernek üyelerinin iddiası ise haklarında dosyaya konulan delillerin VAKAD’ın konteynirinde yapılan izinsiz bir aramadan elde edilmiş olması. Dernek yönetimi ayrıca bu arama ile ilgili olarak da suç duyurusunda bulundu.

Kapatma isteminin çalışmalarını etkilemediğini anlatan dernek yöneticisi Aylin Çelik “Merkezi veya yerel yönetimle organik bir bağımız yok. Bu nedenle iki taraf da ötekileştiriyor bizi. Bu dava ile bu iki tarafı birleştirdik. Bizi sevmeyenler de sevenler de kendi açılarından ‘Ne işleri varmış bu davada?’ diye kızdılar. Ama biz zaten orada bile değiliz” dedi.

2004’te kurulan VAKAD, 21 Aralık 2012’ye kadar bölgedeki çeşitli illerde 3409 kadına destek oldu.